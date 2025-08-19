Un efectivo policial resultó herido de bala la mañana de este martes en inmediaciones de la avenida Busch, en Santa Cruz de la Sierra, luego de que un hombre, aparentemente de nacionalidad extranjera, disparara contra los uniformados.

El subcomandante departamental de la Policía, coronel Jorge Silva, informó que el hecho se produjo cuando agentes interceptaron un vehículo en la zona. Según el reporte preliminar, al descender del motorizado, el sospechoso sorprendió a los policías y efectuó disparos, uno impactó contra la víctima.

Tras el ataque, se desplegó un amplio operativo que incluyó varias patrullas. La persecución se concentró en el área del Cordón Ecológico, ubicado a unos 300 metros del lugar del incidente, donde se presume que el autor del disparo se habría internado para escapar.

“Por información, se tiene que la persona (sospechoso) habría ido al Cordón Ecológico”, señaló Silva. “El caso está en proceso de investigación. Aparentemente se trataría de una persona de nacionalidad extranjera (brasileña)”, agregó Silva en contacto con los medios.

El uniformado herido fue trasladado de inmediato a un centro de salud, donde recibe atención médica y, de acuerdo con la institución verde olivo, su estado es estable.

