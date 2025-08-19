¡A plena luz del día! Robaron en la oficina de un abogado en El Alto [Video]

Todo quedó registrado en cámaras de vigilancia, y en las imágenes se puede ver a un hombre ingresando en el edificio donde se ubican varios estudios jurídicos en la ciudad de El Alto, inicialmente, intentó abrir dos oficinas sin éxito.

Sin embargo, minutos después, logra apoyarse con un objeto metálico y con mucha fuerza, logra abrir una de las oficinas de un abogado, ingresa y logra llevarse una computadora portátil, una impresora y dinero en efectivo.

“Parece que es un tipo joven con una mochila, ingresa por la puerta de metal, ingresa a nuestras oficinas con el fin de obtener algo y se lleva una laptop, impresora y un dinero que tenía ahí guardado”, señaló la víctima.

El hecho se registró durante el pasado fin de semana, y la víctima busca recuperar los objetos robados, toda vez que, en su computadora, contaba con información importante de procesos que lleva adelante.

Mira la programación en Red Uno Play