Familiares impiden traslado de reos acusados de homicidio en Roboré

La tensión se apoderó de la localidad de Roboré, luego de que familiares de dos hombres acusados de asesinato impidieran su traslado al penal de Palmasola. Los detenidos habían sido destinados a dicha cárcel tras una audiencia cautelar, pero sus allegados se negaron a permitir que fueran llevados fuera de la comunidad.

Los dos hombres son señalados como los presuntos autores de la muerte de un individuo, cuyo cuerpo fue hallado sin vida detrás de un cementerio local. Tras su detención, un juez dictaminó que debían cumplir su detención preventiva en el penal de Palmasola.

Cuando las autoridades intentaron proceder con el traslado, un grupo de familiares y vecinos bloquearon el operativo. La situación generó un impasse con las fuerzas del orden, que intentan negociar con los manifestantes para que permitan el cumplimiento de la orden judicial.

Se espera que las autoridades locales y los familiares lleguen a un acuerdo en las próximas horas para resolver la situación y garantizar que el proceso judicial siga su curso.

