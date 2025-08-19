Padres bloquean el puente Yapacaní y paralizan ruta Santa Cruz–Cochabamba

Este martes 19 de agosto, la carretera interdepartamental que conecta Santa Cruz con Cochabamba amaneció bloqueada a la altura del puente sobre el río Yapacaní, donde padres de familia de 22 unidades educativas de los municipios de Yapacaní, San Juan y San Carlos instalaron un piquete de protesta.

La medida es indefinida y tiene como objetivo exigir a la Gobernación de Santa Cruz el desembolso del presupuesto del desayuno escolar, beneficio que, según denuncian, no fue cancelado en 2024 y tampoco tiene garantizado financiamiento para 2025.

“Estamos cumpliendo las peticiones y las necesidades que tenemos con nuestros niños, estamos en media jornada, firmes, y estamos esperando que tengamos alguna solución”, declaró Rey Simones Michel, presidente de la Junta Distrital de Yapacaní.

La deuda acumulada, precisó, asciende a 1,6 millones de bolivianos correspondientes a las gestiones 2024 y 2025.

Los padres advierten que más de 9.000 estudiantes se ven afectados por la falta de alimentación complementaria.

El corte de ruta ya genera largas filas de vehículos particulares y de alto tonelaje, obligando a conductores y pasajeros a permanecer varados en los accesos al puente, paso clave en la llamada ruta nueva hacia Cochabamba.

Los manifestantes aseguraron que no levantarán la medida hasta obtener una respuesta concreta y advirtieron que, de no existir acercamiento con las autoridades, los bloqueos podrían ampliarse a otros puntos estratégicos de la región.

Hasta el cierre de esta edición, la Gobernación de Santa Cruz no se había pronunciado oficialmente sobre el conflicto.

