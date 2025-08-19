Salud en paro indefinido: Hospitales de Santa Cruz afectados por la medida

El sector salud de Santa Cruz inició un paro indefinido, afectando la atención en hospitales de los tres niveles. La medida de presión, impulsada por los trabajadores del rubro, exige el pago del bono por vacunación y otras reivindicaciones laborales, a pesar del plazo dado.

Pacientes y sus familiares, que se vieron perjudicados, lamentaron la situación y pidieron a las autoridades una solución definitiva al conflicto que se arrastra desde hace meses. La falta de atención médica afecta a cientos de personas que requieren atención en los centros de salud del departamento.

Afirmaron que el bono debía cancelarse el 6 de julio, pero no les pagaron hasta ahora. Este martes, trabajadores de hospitales de primer, segundo y tercer nivel realizaron una marcha.

Denuncian incumplimiento de parte de las autoridades a pesar de los diferentes encuentros que tuvieron. "Que la población no nos acuse injustamente que somos inconsecuentes y no tenemos sensibilidad humana, sí la tenemos. Ni el gobernador, ni el secretario de Salud, ni el secretario de Hacienda se han preocupado por efectivizar el pago del viático de vacunación", indicó una de las personas movilizadas.

