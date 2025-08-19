TEMAS DE HOY:
A un mes de Expocruz 2025: la muestra ferial se prepara con novedades

La feria, que se ha consolidado como un punto de encuentro para negocios, tecnología y entretenimiento, espera superar las cifras de visitantes y transacciones de años anteriores.

Red Uno de Bolivia

19/08/2025 14:00

Santa Cruz, Bolivia

Con el inicio de Expocruz 2025 a tan solo un mes, la muestra ferial más importante de la región se prepara para abrir sus puertas al público del 19 al 28 de septiembre. La Feria Exposición de Santa Cruz calienta motores con importantes novedades para esta edición.

Una de las principales innovaciones de este año es la ampliación del sector pecuario. Esta expansión permitirá mostrar una mayor diversidad de ganado y animales de alta genética, fortaleciendo el rol de Expocruz como una plataforma clave para el sector productivo y agroindustrial.

La feria, que se ha consolidado como un punto de encuentro para negocios, tecnología y entretenimiento, espera superar las cifras de visitantes y transacciones de años anteriores. Las autoridades de la Feria Exposición y los expositores ultiman detalles para recibir a miles de personas de todo el país y la región.

