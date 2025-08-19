TEMAS DE HOY:
Viceministerio de Defensa anuncia auditoría a panificadores por presunto uso irregular de insumos subvencionados

La medida busca garantizar la eficiencia y transparencia en el uso de los insumos subvencionados por el Estado, además de proteger la economía de las familias bolivianas.

Hans Franco

19/08/2025 10:56

Foto: Jorge Silva, viceministro Defensa del Consumidor (internet)
La Paz

Escuchar esta nota

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó este martes que se detectaron contradicciones en los datos de producción del sector panificador, lo que generó sospechas sobre un posible uso irregular de insumos subvencionados destinados a la elaboración de pan.

“Hay contradicciones en los datos que tenemos: mientras los federados aseguran que de cada quintal de harina se producen alrededor de 700 panes, los panificadores independientes sostienen que la producción real oscila entre 1.000 y 1.200 unidades por quintal”, señaló Silva.

 

Ante esta situación, el Viceministerio de Defensa del Consumidor instruyó la realización de una auditoría al sector con el objetivo de esclarecer los hechos y, de confirmarse irregularidades, establecer las responsabilidades correspondientes.

“Ya el ministro ha autorizado una auditoría que seguramente arrojará resultados y responsabilidades, sean administrativas, civiles o penales, y en función de ello tendremos que tomar las acciones necesarias”, advirtió la autoridad.

 

La medida busca garantizar la eficiencia y transparencia en el uso de los insumos subvencionados por el Estado, además de proteger la economía de las familias bolivianas que diariamente acceden a este producto básico de la canasta alimentaria.

 

 

 

