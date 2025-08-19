Vecinos exigen justicia y seguridad tras vejamen a menor de 2 años

Vecinos del barrio El Rosario, en el municipio de Warnes, se encuentran consternados tras la denuncia de un grave caso de violación contra una menor de tan solo 2 años. La presunta víctima habría sido agredida por su hermanastro.

La comunidad, indignada, exige a las autoridades que se haga justicia y que se brinde protección a los niños del vecindario, puesto que aseguran pretenden liberar al agresor.

Según la denuncia, el hecho salió a la luz la mañana de este martes y según la dirigente vecinal, Adelaida Vaca, la mamá "le estaba cambiando el pañal y se asustó porque tenía sangre", expresó.

La indignación de los vecinos se ha incrementado al conocer que el padre de la menor, presuntamente, tenía conocimiento de lo sucedido y habría amenazado a la madre para que no presentara la denuncia.

"Pedimos que se haga justicia, acá vivimos 25 años y es la primera vez que pasa esto. Estamos con miedo y pedimos que se haga seguimiento. El padre tiene la culpa por no denunciar", declaró otro vecino.

Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva. El presunto agresor será investigado por la violación, mientras que el padre de la menor también se encuentra bajo investigación por complicidad y violencia doméstica, ya que presuntamente encubrió el hecho.

