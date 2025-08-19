“Lara se gastó el diccionario de insultos”: Tuto promete campaña con propuestas y no con ataques

Tras confirmarse que Bolivia irá a una segunda vuelta electoral, el candidato de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, afirmó que su campaña estará basada en propuestas y no en insultos.

El expresidente cuestionó las recientes declaraciones de Edman Lara, candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), con quien su alianza disputa la presidencia.

“Escuché una actitud constructiva de Rodrigo Paz, pero no duró ni 24 horas, tras la catarata de insultos de su vicepresidente que se gastó el diccionario de insultos. Incluso amenazó con aprehender a su propio candidato; tiene que aprehender al que está en el Chapare”, señaló.

Quiroga subrayó que no caerá en la confrontación personal y que su propuesta se centrará en atender la crisis económica que afecta a la población.

“No recurriremos a los insultos ni al barro. Tenemos la capacidad, la credibilidad, la firmeza y la convicción para salvar la economía. Vamos a seguir con esa actitud”, aseguró.

El candidato de Alianza Libre indicó que, mientras se define quién gobernará el país, ya se puede empezar a trabajar en el Legislativo para adelantar consensos.

“En unas horas se sabrá quiénes conformarán el parlamento, que no tendrá representación del adroniquismo ni del arcismo, sobre todo en senadores. Eso hay que aprovechar desde el primer día para cambiar leyes e incluso la Constitución”, afirmó Quiroga.

