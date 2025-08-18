¡Que no lo sorprenda! Descenso de temperaturas y lluvias llegarán a Santa Cruz

Santa Cruz vivirá una semana marcada por extremos climáticos. Según los pronósticos, los vientos del norte, con ráfagas superiores a los 70 km/h, dominarán el inicio de la semana y darán paso a temperaturas inusualmente elevadas para esta época invernal.

Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente con la llegada de un frente frío moderado la madrugada del sábado 23, que traerá consigo lluvias y un marcado descenso de temperaturas, según el reporte semanal número 216 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

El martes 19 y viernes 22 se registrarán las jornadas más calurosas. En el área metropolitana y el Norte Integrado, los termómetros podrían alcanzar hasta 34°C, mientras que en la Cordillera se espera una máxima de 38°C y en la Chiquitania, hasta 39°C. En los Valles Cruceños, pese al viento, las temperaturas serán más moderadas, con un techo de 28°C.

Según el señor del Clima, el primer respiro llegará en la madrugada del miércoles 20, cuando las corrientes de viento cambien de dirección hacia el sur, trayendo chubascos aislados en la Chiquitania y los Valles. Este fenómeno permitirá una disminución parcial de las temperaturas máximas, aunque el calor persistirá hasta la llegada del frente frío.

El cambio más significativo se sentirá desde la madrugada del sábado 23. El frente frío moderado estará acompañado de precipitaciones diferenciadas en casi todo el departamento.

En Andrés Ibáñez y Warnes se prevén lluvias moderadas, mientras que en Obispo Santistevan, Sara e Ichilo podrían ser más intensas. Los Valles cruceños registrarán mínimas de hasta 3°C, y en el área metropolitana los termómetros descenderán hasta 14°C.

