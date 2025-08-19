Continúa el reclutamiento militar al segundo escalón, categoría 2025-2026, sigue vigente y con novedades importantes. Desde el Regimiento de Policía Militar se ha preparado una presentación especial para invitar a jóvenes bolivianos a formar parte de las Fuerzas Armadas del Estado.

El coronel Marco Antonio Guarachi, Comandante Daen de la Séptima División del Ejército, enfatizó la importancia de este llamado: “Desde nuestros abuelos hasta nuestros padres y hermanos, todos han cuidado nuestra patria. Hoy es tiempo de que los jóvenes también cumplan con este deber sagrado y protejan el inmenso territorio que nos heredaron”, declaró durante la ceremonia.

Entre los invitados especiales, se destacaron los testimonios de los soldados que detallaron las oportunidades y capacitaciones disponibles para los reclutas: manejo de vehículos, apicultura, mecánica, plomería, operaciones nocturnas, paracaidismo y apoyo aéreo en tierra, entre otros. Además, se mostró una amplia gama de uniformes y especialidades dentro del Ejército, destacando la participación de damas en regimientos específicos, reforzando el mensaje de inclusión y valor femenino en las Fuerzas Armadas.

Continúa el reclutamiento militar, el Ejército abre sus puertas a hombres y mujeres. Foto: Fernando Aguilar

El cabo Wilmer Rocha Choque, del Regimiento Policía Militar 3 “General Esteban Arce”, invitó a los jóvenes entre 17 y 22 años a sumarse: “Ven y sirve a tu patria, cumple con tu deber y descubre lo que puedes lograr. También abrimos nuestras puertas a mujeres bolivianas con coraje y decisión”.

Los interesados pueden inscribirse directamente en los diferentes cuarteles del país o a través de la página del Ministerio de Defensa. El reclutamiento estará vigente hasta fin de mes de agosto, y se anima especialmente a los bachilleres que este año terminan sus estudios a integrarse y combinar su educación con el servicio militar.

Esta convocatoria refleja no sólo la tradición de defensa y disciplina del Ejército boliviano, sino también la renovación y apertura hacia nuevas generaciones y la participación activa de la mujer en la protección del país.

