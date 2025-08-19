Sergio Vega: “La izquierda no ha desaparecido, pese a la derrota del MAS”

El presidente del Colegio de Politólogos, Sergio Vega, afirmó este martes que los recientes resultados electorales no deben interpretarse como el fin de la izquierda en Bolivia, pese a la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS). Señaló que el mapa político nacional se mantiene prácticamente invariable y que, aunque el MAS perdió fuerza, las corrientes progresistas aún conservan respaldo ciudadano.

“Por más que el MAS haya perdido esa fuerza en estas elecciones, no quiere decir que la izquierda deje de existir, porque en todo ese bloque donde ganaba no les han dado el voto a grupos conservadores y el mapa político se encuentra casi invariable (…) no por el hecho de que no esté el MAS quiere decir que la izquierda haya desaparecido como tal”, subrayó Vega.

El politólogo explicó que la ausencia del MAS en la segunda vuelta electoral marca un cambio de escenario, pero no necesariamente un giro hacia sectores conservadores. “Si vemos los cuadros comparativos donde siempre ganaba el MAS, no ha ganado ningún partido conservador, ni Doria ni Tuto Quiroga”, puntualizó.

Respecto a la Asamblea Legislativa, Vega destacó la nueva composición heterogénea, que obligará a la búsqueda de consensos y pactos políticos. “Ya no hay ese rodillo del MAS. Son pactos que se van a dar y la sumatoria de los otros tiene contrapeso, va a primar la democracia (…) y hay que ver los acuerdos que se vayan a dar en sentido de dar gobernabilidad y viabilidad a lo primero que es mejorar las condiciones de la ciudadanía”, sostuvo.

En ese marco, advirtió que los próximos dos meses serán decisivos para medir el comportamiento de los liderazgos políticos en medio de un clima de confrontación y desinformación. “Lo negativo es la exuberante guerra sucia que se viene; las estructuras políticas tienen gente con mucha boca y poco seso, lo que puede afectar seriamente a sus propios partidos”, concluyó.

