Charazani Oruro Violencia Familiar

Ministro Montaño dice que no es su competencia controlar alerta migratoria del hijo del presidente

Montaño enfatizó que la labor de su ministerio está delimitada por la Constitución Política del Estado y la normativa vigente, y que se restringe a la administración de los aeropuertos del país.

Hans Franco

18/08/2025 18:54

Foto: Edgar Montaño, ministro obras públicas (internet)
La Paz

Tras el anuncio de la fiscalía general del Estado sobre la emisión de una alerta migratoria contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, aclaró este lunes que su despacho no tiene competencia ni responsabilidad en este tipo de medidas judiciales.

“En el tema de los familiares de nuestro presidente, ustedes saben que el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda no es Migración, no es absolutamente autoridad fiscal, no es absolutamente nada. No tenemos nada que ver con esos temas, no tenemos información y menos aún hacemos persecución o miramos quién está en el aeropuerto, quién no está”, declaró la autoridad.

Montaño enfatizó que la labor de su ministerio está delimitada por la Constitución Política del Estado y la normativa vigente, y que se restringe a la administración de los aeropuertos del país, sin injerencia en decisiones relacionadas con procesos judiciales o controles migratorios.

“Lo que nosotros hacemos, de acuerdo a la Constitución y las leyes que rigen, es administrar los aeropuertos, más nada”, reiteró el ministro, descartando cualquier tipo de participación en el proceso que involucra al hijo del presidente.

 

