Gobierno pide a observadores internacionales trabajo “equilibrado” durante las elecciones

La canciller Celinda Sosa informó que, durante la reunión del presidente Luis Arce con delegaciones de observadores internacionales, se recomendó que su labor durante la jornada electoral sea “equilibrada” y ajustada a los protocolos establecidos.

“Se ha recomendado que sean equilibrados en la jornada que van a cumplir; este día es muy importante para nosotros, en el marco de que cumplamos los procedimientos y los protocolos electorales. Tiene que ganar Bolivia”, señaló Sosa en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que la recomendación surge de la experiencia acumulada en procesos anteriores y busca asegurar que la observación electoral contribuya a un clima de confianza y transparencia.

Asimismo, destacó que los observadores valoraron las acciones emprendidas por el Gobierno para garantizar las condiciones más adecuadas para la celebración de los comicios, subrayando el compromiso de las autoridades con el normal desarrollo de la jornada electoral.

Mira la programación en Red Uno Play