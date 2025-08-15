TEMAS DE HOY:
TED advierte sanciones por actos de campaña en redes sociales fuera del plazo

El TED reiteró que el respeto a los plazos y disposiciones es esencial para garantizar un proceso electoral transparente, equitativo y libre de irregularidades.

Hans Franco

15/08/2025 13:19

Foto: Sabino Chávez, vocal TED La Paz (Red Uno)
La Paz

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Sabino Chávez, informó que se han detectado, a través de redes sociales, a algunos candidatos realizando actos de campaña en periodo no autorizado.

Chávez explicó que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) está elaborando los respectivos informes, los cuales serán analizados por la Sala Plena del TED para definir las medidas a tomar.

“El incumplimiento de la normativa electoral acarrea sanciones tanto para los candidatos como para los medios de comunicación que difundan dichos actos. En el caso de personas particulares e instituciones, la denuncia será remitida al juez electoral”, precisó la autoridad.

El TED reiteró que el respeto a los plazos y disposiciones es esencial para garantizar un proceso electoral transparente, equitativo y libre de irregularidades.

Además, recuerda que desde las cero horas del jueves 14 rige el silencio electoral que prohíbe cualquier tipo de proselitismo político. Las sanciones son económicas y son aplicadas por un juez electoral.  

