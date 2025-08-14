Elecciones generales: Conoce el paso a paso para emitir tu voto este domingo

Todo va en marcha para las elecciones generales previstas a desarrollarse este domingo 17 de agosto, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya se realizó la entrega del material electoral a los Tribunales departamentales, quienes, a su vez, realizaron el armado y distribución de las maletas electorales a los distintos distritos.

De igual forma, se lleva adelante el proceso de capacitación de los jurados electorales, quienes fueron sorteados en pasado acto y notificados para poder ser administradores del proceso a desarrollarse el domingo.

Paso a paso del proceso de votación

- Las mesas de sufragio funcionarán durante 8 horas una vez que sean aperturadas, el inicio de la votación está previsto para las 08:00, sin embargo, arranca con la inauguración de los jurados electorales de cada una de las mesas.

- El primer paso del ciudadano, es acudir con la cédula de identidad al recinto de votación y mesa de sufragio.

- El secretario de la mesa de sufragio verificará los datos y la fotografía, además solicitará al ciudadano firmar y estampar su huella digital.

- Posteriormente se realizará el tachado del nombre de la lista y se dirá en voz alta, el nombre del elector, para que el delegado de mesa pueda cerciorarse.

- El presidente de mesa realizará la entrega de la papeleta electoral, el cual cuenta con dos franjas, en la parte superior para presidente y vicepresidente; y en la parte inferior para diputados uninominales, a momento de entregar la papeleta se dirá: “papeleta sin marca alguna”.

- Entonces el votante ingresará al recinto reservado para poder emitir su voto por la opción de su preferencia.

- Finalmente, el votante, saldrá del recinto reservado, y colocará la papeleta dentro del ánfora, entonces el secretario de la mesa hará la entrega del certificado de sufragio junto a la cédula de identidad.

Autoridades explicaron que, en los recintos de votación, se contará con personal que servirá de guía para ayudar a los votantes a encontrar su mesa y verificar si están habilitados.

