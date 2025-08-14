Tarija: Intentaron estacionarse en el mismo lugar, pelearon y uno de ellos terminó con la pierna fracturada

Se trata de un hecho que llamó la atención entre los vecinos del barrio Tabladita, de la ciudad de Tarija, pues personal policial auxilió a un conductor que resultó herido tras protagonizar una pelea con otro chofer.

Según informaron autoridades policiales, ambos conductores, habían intentado estacionar su vehículo en el mismo espacio, y durante el percance, se desató una dura pelea que terminó fracturando la pierna a uno de los protagonistas.

“Anoche en el barrio Tabladita en la avenida 6 de agosto, por no permitirse parquear entre dos vehículos se ha registrado una riña y pelea, uno de los choferes ha sufrido una fractura en la pierna por una patada que le ha dado una persona, provocándole una lesión grave, una fractura expuesta”, informaron desde la Policía.

Autoridades lamentaron el comportamiento de las personas, y sobre todo las actitudes agresivas, pidieron calma y paciencia a los conductores.

“Es sorprendente como la gente ha perdido la paciencia, se ve en las calles la gente apurada, desesperada, tocan bocina, intentan pasarse por todos lados, pasan en rojo, la paciencia y otros aspectos del bien vivir se han perdido”, agregan autoridades.

El conductor que resultó herido, fue trasladado a un hospital para ser atendido, mientras que el agresor es investigado.

