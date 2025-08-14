¡Terrible! Dejó a su padre anciano enfermo por meses en un sillón, sus heridas tenían gusanos

El terrible hecho se descubrió en Florida, Estados Unidos, donde una mujer de 54 años fue detenida por la policía tras que encontraran a su padre abandonado y heridas infectadas de gusanos.

La mujer identificada como Pamela Reynolds, de 54 años, es investigada por el abandono y maltrato a su padre anciano, a quien dejó durante meses en un sillón, sin que pueda moverse y en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La situación salió a la luz cuando la mujer finalmente lo llevó al hospital el 31 de julio, tras notar que tenía el pulso acelerado.

Al llegar al hospital, los médicos quedaron impactados, el paciente estaba cubierto de heces, desnutrido y presentaba heridas con necrosis.

Una de las lesiones, ubicada en la cadera, tenía el tamaño de una pelota de tenis y supuraba pus y fluidos. Los profesionales detectaron además la presencia de gusanos y materia fecal en las heridas.

“Pude oler carne en descomposición apenas entré a la sala de terapia intensiva”, relató un oficial que intervino en el caso.

El hombre, que no podía moverse por sí mismo, confirmó a la policía que llevaba meses postrado en el sillón.

Durante el interrogatorio, Reynolds aseguró entre lágrimas que bañaba a su padre con “jabón y agua” y que le daba comida y medicación. Sin embargo, admitió que no lo había llevado al médico desde enero y que no lo movía del sillón desde principios de junio, alegando “problemas de transporte”.

También declaró que “no vio ni se dio cuenta” de las heridas que sufría su padre. Los médicos, en cambio, informaron que el hombre estaba “severamente desnutrido” y que las lesiones eran evidentes y avanzadas.

Mira la programación en Red Uno Play