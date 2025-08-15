Conozca los dos sistemas para el conteo de votos en la jornada electoral

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que durante la jornada electoral del domingo se implementarán dos sistemas distintos para el conteo y procesamiento de votos, con el objetivo de asegurar la transparencia y confianza en los resultados.

“Vamos a tener el Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE). A las 21:00 horas del día de la elección vamos a dar resultados en el margen del 80%. Sin embargo, como la norma lo exige, desde las 18:00 horas vamos a desarrollar el sistema de cómputo oficial, donde los ciudadanos podrán descargar las actas de sus mesas de sufragio”, explicó Ávila.

¿Qué es el SIREPRE?

El Sistema de Resultados Preliminares es una herramienta tecnológica que permite difundir datos preliminares la misma noche de la elección. Su finalidad es brindar información oportuna y confiable a la ciudadanía antes de que se conozcan los resultados oficiales. No obstante, estos datos no son vinculantes, es decir, no determinan legalmente a los ganadores.

¿Qué es el SCORC?

Por otro lado, el Sistema de Cómputo Oficial de Resultados Consolidados (SCORC) es el mecanismo oficial y vinculante mediante el cual se consolidan los resultados electorales y se declara a los ganadores. A través de este sistema, se procesan el 100 % de las actas de escrutinio, las cuales son previamente firmadas, selladas y trasladadas bajo estrictas medidas de seguridad.

Logística y seguridad electoral

Ávila también destacó que el envío de las maletas electorales se desarrolló con normalidad. En Santa Cruz, esta labor comenzó el jueves. “En el área rural ya deberían estar todas las maletas electorales, puesto que deben estar 24 horas antes en el recinto”, puntualizó.

El día de la elección, los jurados electorales deberán presentarse a las 06:00 en los recintos, y la votación iniciará a las 08:00. Aquellas personas que no puedan emitir su voto podrán tramitar el certificado de impedimento, disponible durante el mes posterior a la elección.

