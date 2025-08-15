TEMAS DE HOY:
Incendio Hombre muere atropellado Robo de cables

20ºC Santa Cruz de la Sierra

-6ºC La Paz

7ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Incendio de magnitud en lavandería de Cochabamba se reactivó horas después de ser controlado

Las llamas de magnitud alertaron a los vecinos en la avenida Pando, zona norte de la ciudad.

Ligia Portillo

15/08/2025 7:06

Incendio de magnitud en lavandería de Cochabamba se reactivó horas después de ser controlado. Foto: Fernando Aguilar
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La noche del jueves 14 de agosto, un voraz incendio se desató en un negocio de limpieza de ropa, “Luz del Norte”, ubicado en la avenida Pando, zona norte de Cochabamba. El siniestro movilizó de inmediato a vecinos, voluntarios de SAR Bolivia y Bomberos de la Policía, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a predios cercanos.

En un primer momento, las llamas fueron controladas y el enfriamiento del lugar se dio por concluido cerca de las 2:00 de la madrugada. Sin embargo, alrededor de las 4:30, el fuego volvió a reactivarse, obligando a los equipos de emergencia a retornar de inmediato para retomar las labores de control.

Incendio de magnitud en lavandería de Cochabamba se reactivó horas después de ser controlado. Foto: Fernando Aguilar
Incendio de magnitud en lavandería de Cochabamba se reactivó horas después de ser controlado. Foto: Fernando Aguilar
Incendio de magnitud en lavandería de Cochabamba se reactivó horas después de ser controlado. Foto: Fernando Aguilar

Durante la primera intervención, tres personas —dos adultos y un menor— fueron evacuadas y trasladadas a un centro médico por inhalación de humo. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad.

Incendio de magnitud en lavandería de Cochabamba se reactivó horas después de ser controlado. Foto: Fernando Aguilar
Incendio de magnitud en lavandería de Cochabamba se reactivó horas después de ser controlado. Foto: Fernando Aguilar

El jefe de Bomberos explicó que el calor acumulado y la presencia de humo en el interior habrían provocado la reactivación del incendio, pese a las recomendaciones de ventilar completamente los ambientes. “Gracias a la rápida acción, logramos evitar una tragedia mayor”, señaló.

El hecho continúa bajo investigación para determinar las causas exactas del siniestro, que dejó cuantiosas pérdidas materiales y gran preocupación entre los vecinos de la zona.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD