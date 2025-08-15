La noche del jueves 14 de agosto, un voraz incendio se desató en un negocio de limpieza de ropa, “Luz del Norte”, ubicado en la avenida Pando, zona norte de Cochabamba. El siniestro movilizó de inmediato a vecinos, voluntarios de SAR Bolivia y Bomberos de la Policía, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a predios cercanos.

En un primer momento, las llamas fueron controladas y el enfriamiento del lugar se dio por concluido cerca de las 2:00 de la madrugada. Sin embargo, alrededor de las 4:30, el fuego volvió a reactivarse, obligando a los equipos de emergencia a retornar de inmediato para retomar las labores de control.

Incendio de magnitud en lavandería de Cochabamba se reactivó horas después de ser controlado. Foto: Fernando Aguilar

Durante la primera intervención, tres personas —dos adultos y un menor— fueron evacuadas y trasladadas a un centro médico por inhalación de humo. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad.

El jefe de Bomberos explicó que el calor acumulado y la presencia de humo en el interior habrían provocado la reactivación del incendio, pese a las recomendaciones de ventilar completamente los ambientes. “Gracias a la rápida acción, logramos evitar una tragedia mayor”, señaló.

El hecho continúa bajo investigación para determinar las causas exactas del siniestro, que dejó cuantiosas pérdidas materiales y gran preocupación entre los vecinos de la zona.

