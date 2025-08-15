TEMAS DE HOY:
Auto de buen gobierno Feminicidio en La Paz Caso de secuestro

Policial

Más de 400 policías desplegados dan cumplimiento al Auto de Buen Gobierno en Santa Cruz

Los operativos se concentran en zonas identificadas como de alto consumo, como la avenida Che Guevara y el Plan 3000.

Ligia Portillo

15/08/2025 6:38

Más de 400 policías desplegados dan cumplimiento al Auto de buen Gobierno en Santa Cruz. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Desde las cero horas de este viernes, la Policía Boliviana, en coordinación con el municipio de Santa Cruz, puso en marcha un megaoperativo para hacer cumplir el Auto de Buen Gobierno dispuesto por el Gobierno Departamental.

Más de 400 efectivos policiales de unidades preventivas y especializadas fueron desplegados en distintos puntos de la ciudad, incluidos boliches, rockolas, lenocinios y licorerías, donde quedó prohibido el consumo y expendio de bebidas alcohólicas, tanto en espacios públicos como privados.

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Rolando Rojas, explicó que la medida busca prevenir incidentes y garantizar el orden durante los días que dure la disposición.

“Estamos controlando que no se infrinja el decreto, especialmente en lo que concierne al consumo y venta de bebidas alcohólicas. También fiscalizamos que nadie porte armas de fuego o elementos contundentes que puedan poner en riesgo la vida de las personas”, afirmó.

Los operativos se concentran en zonas identificadas como de alto consumo, como la avenida Che Guevara y el Plan 3000, donde en otras ocasiones se ha incumplido la norma. Patrullas y vehículos policiales recorrerán permanentemente estos sectores junto al personal municipal.

La medida estará vigente durante todo el periodo electoral, y quienes infrinjan la normativa se exponen a sanciones económicas, clausura de locales y posibles arrestos.

 

