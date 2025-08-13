Caso Diego Fernández: “Busqué respuestas como hijo y no las tuve”, dijo el hijo de Graf (Video)

Un estremecedor capítulo se suma al caso por el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyos restos fueron hallados en mayo pasado enterrados bajo una medianera en el barrio porteño de Coghlan en Argentina.

El fiscal Martín López Perrando pidió que el excompañero de la víctima, Christian Graf, sea citado a indagatoria por “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia”, acusándolo de maniobras para silenciar la verdad.

Pero en las últimas horas, una voz inesperada irrumpió en la historia, la de uno de los hijos de Graf. En un mensaje enviado a la prensa, su declaración destiló desconcierto y desamparo: “Yo no tengo respuestas. Las busqué, pero no las tengo y me encantaría también tenerlas como hijo y como ciudadano”.

El joven aseguró que no vivía en el domicilio donde fueron encontrados los restos, que no existía al momento del crimen y que todo lo que sabe es por los medios. “No me vinculen con algo que no tengo que ver”, pidió. “No es que no quiera hablar, es que no tengo nada para decir. También busqué respuestas y no las conseguí”.

Caso Diego Fernández: “Busqué respuestas como hijo y no las tuve”, dijo el hijo de Graf. Foto: Gentileza Telefe noticias

La investigación apunta a que, aunque la autoría del homicidio no pudo ser determinada, Graf habría intentado desviar la pesquisa desde el momento mismo del hallazgo, sugiriendo a obreros que los restos podían pertenecer a una antigua iglesia, a un establo o incluso haber llegado mezclados con tierra traída de otra obra. Para el fiscal, esas versiones fueron maniobras para impedir que se conociera la verdad.

El caso, que permaneció oculto durante más de cuatro décadas, vuelve a agitar viejas heridas y abre nuevos interrogantes. Mientras la Justicia define si avanza con la indagatoria, las palabras del hijo de Graf resuenan con fuerza, encapsulando el eco de una búsqueda que, hasta ahora, no ha tenido respuestas.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, Graf “buscó silenciar el crimen de Diego Fernández”.

Video Gentileza Telefe Noticias:

