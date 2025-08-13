¡Ardió en llamas! Un vehículo se incendió en un surtidor y deja dos heridos en la zona de Los Lotes

La noche del martes, el pánico se apoderó de la zona de Los Lotes cuando un vehículo se incendió dentro de un surtidor, provocando escenas de desesperación entre transeúntes y trabajadores.

Según relataron testigos, todo ocurrió en cuestión de segundos. Al percatarse de las llamas, empleados y clientes intentaron sofocar el fuego con extintores, pero la intensidad del siniestro los obligó a llamar de inmediato a los Bomberos de la Policía, quienes llegaron rápidamente y lograron controlar la emergencia.

“Estábamos muy asustados, yo vivo a una cuadra y media del surtidor. El fuego era enorme y temíamos que alcanzara las bombas de combustible”, relató un vecino aún conmocionado.

El vehículo quedó completamente carbonizado. El chofer sufrió quemaduras de primer grado en el rostro y extremidades debido a la radiación del fuego, mientras que otra persona también resultó herida. Ambos recibieron atención médica prehospitalaria.

El oficial de Bomberos de Canaviri informó que investigarán un tanque extra del motorizado y no descartan que una fuga de combustible, justo después de la carga, haya sido la causa del incendio. “El hecho ocurrió al momento de la carga. Se logró enfriar la zona para evitar una tragedia mayor”, precisó.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas de este dramático incidente que pudo terminar en catástrofe.

