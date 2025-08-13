Comunarios emboscan a policías tras destruir fábricas de droga en Villa Tunari

Un video que circula en redes sociales muestra la tensión durante el ataque a efectivos de Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), en el sindicato Nueva Tacopaya, municipio de Villa Tunari, provincia Chapare, departamento de Cochabamba. Las imágenes, grabadas en la madrugada del martes 12 de agosto, exponen la violencia con la que comunarios se enfrentaron a la fuerza antidroga.

Según el reporte oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 05:30, cuando personal de UMOPAR Chimoré realizaba tareas de interdicción al narcotráfico, destruyendo varias fábricas móviles de pasta base de cocaína en la zona. Durante la retirada por la avenida principal de Nueva Tacopaya, los uniformados fueron emboscados por una turba de pobladores que, armados con piedras y petardos, atacaron los vehículos policiales y agredieron físicamente a dos efectivos.

Policías heridos:

- Sgto. 2do Miguel Becerra Zeballos (CEIAGAVA): traumatismo craneoencefálico leve y trauma oculofacial con laceraciones perioculares causadas por un objeto extraño, resueltas con sutura.

- Sbtte. José Luis Cruz Vargas (UMOPAR Chimoré): herida abierta en la parte posterior de la oreja derecha, suturada, y diagnóstico de traumatismo craneoencefálico leve.

Ambos fueron evacuados al Hospital San Juan de Dios de Chimoré para recibir atención médica.

La Policía informó que el ataque se produjo minutos después de destruir los laboratorios clandestinos y no descarta que los agresores tengan vínculos directos con redes de producción y tráfico de droga en la región. El video viralizado se ha convertido en una prueba clave para identificar a los responsables.

Las investigaciones continúan mientras el Chapare vuelve a quedar en el centro del debate por la violencia y resistencia contra operativos antidrogas en la zona.

