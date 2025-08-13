Ataque en Villa Tunari deja dos policías heridos durante operativo antidrogas

Dos efectivos resultaron heridos luego de un violento ataque contra una patrulla de UMOPAR Chimoré en el sindicato Nueva Tacopaya, municipio de Villa Tunari, provincia Chapare, Cochabamba. El hecho ocurrió la madrugada del martes 12 de agosto, en medio de tareas de interdicción al narcotráfico.

Según el reporte oficial, a las 05:30 los uniformados habían destruido varias fábricas móviles de pasta base de cocaína en la zona. Cuando se retiraban por la avenida principal del sindicato Nueva Tacopaya, fueron emboscados por una turba de comunarios que los agredió con piedras y petardos, provocando daños materiales a los vehículos y lesiones a dos policías.

Heridos durante el enfrentamiento:

Sgto. 2do Miguel Becerra Zeballos (CEIAGAVA): presentó traumatismo craneoencefálico leve y trauma oculofacial con laceraciones perioculares por impacto de un objeto, que también requirió sutura.

Sbtte. José Luis Cruz Vargas (UMOPAR Chimoré): sufrió una herida abierta en la parte posterior de la oreja derecha, que requirió sutura, además de un traumatismo craneoencefálico leve.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Chimoré para su atención médica.

En redes sociales circula un video del momento del ataque, donde se escuchan disparos y gritos. Las autoridades no descartan que los agresores tengan relación directa con las actividades ilícitas que operan en la región.

