¡Terrible! Mujer se prende fuego en la calle tras una ruptura amorosa

Un dramático suceso conmocionó en redes sociales cuando una mujer se prendió fuego en plena vía pública tras una ruptura amorosa. El impactante incidente dejó a la mujer en estado crítico debido a las graves quemaduras sufridas.

Según el relato de testigos, la mujer había discutido con su pareja dentro de un complejo residencial. La pelea escaló hasta que decidieron poner fin a la relación, lo que desató una fuerte crisis emocional en ella.

El fatal desenlace de una discusión

Visiblemente alterada, la mujer salió a la calle, tomó un galón de gasolina de una bodega cercana, se roció con el líquido inflamable y se prendió fuego. Los gritos de desesperación alertaron a los vecinos, quienes rápidamente acudieron en su auxilio, utilizando agua y mantas para sofocar las llamas. Sucedió en el barrio Jardim Aliança, en Osasco, São Paulo, Brasil.

Los bomberos y el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) llegaron al lugar para atender a la víctima, quien fue trasladada de urgencia a un hospital cercano. Las autoridades informaron que la mujer sufrió quemaduras en más de la mitad de su cuerpo y su estado de salud es crítico.

La policía de São Paulo inició una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del caso. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna persona detenida, mientras la comunidad local y las redes sociales debaten sobre los trágicos efectos de la violencia emocional y la salud mental.

