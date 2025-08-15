Auto de Buen Gobierno rige desde este viernes por las elecciones generales

Desde este viernes, entró en vigencia el Auto de Buen Gobierno en todo el departamento, en cumplimiento de la normativa electoral vigente de cara a las elecciones generales que se realizarán este domingo 17 de agosto.

Las restricciones comenzaron a regir a partir de las 00:00 horas del viernes 15 de agosto y se extenderán hasta 12 horas después de concluida la jornada electoral, con el objetivo de garantizar un ambiente de seguridad, orden y transparencia durante el desarrollo del proceso democrático.

Uno de los principales puntos del Auto de Buen Gobierno es la prohibición del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en todo tipo de establecimientos —ya sean públicos o privados— así como en domicilios particulares, tiendas, cantinas y restaurantes. La medida se mantendrá hasta el mediodía del lunes 18.

Asimismo, el domingo 17 de agosto se aplicarán restricciones más estrictas, como la prohibición total de circulación de vehículos motorizados, tanto particulares como de transporte público, salvo aquellos que cuenten con autorización del Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Desde las 00:00 horas del día domingo, el tema de transporte y vuelos nacionales está prohibido”, señaló Ricardo Sotillo, director de asuntos contensiosos de la Gobernación.

También queda prohibido el traslado de votantes de un recinto a otro, y quienes sean sorprendidos realizando esta práctica podrían ser sancionados y sus antecedentes remitidos al Ministerio Público. Se advierte además que toda persona que incumpla las restricciones de movilidad puede ser sancionada con arresto de hasta ocho horas, además de multas correspondientes.

Por otro lado, se prohíbe portar armas de fuego, armas punzocortantes, objetos contundentes o cualquier otro instrumento peligroso, a excepción de los efectivos de la Policía Nacional, que se encuentran autorizados en el marco de sus funciones. Igualmente, quedan prohibidos los espectáculos públicos, reuniones o eventos de cualquier tipo durante el día de la votación.

