Arrestan a personas e intervienen locales por infringir el Auto de Buen Gobierno en Santa Cruz

Efectivos de la Policía Nacional, junto con personal del municipio, realizaron este viernes operativos de control en la zona de la Villa Primero de Mayo, donde se detectaron varias infracciones al Auto de Buen Gobierno en vísperas de las elecciones generales.

Durante el operativo se identificaron locales funcionando a puertas cerradas, donde se expendían y consumían bebidas alcohólicas, incumpliendo las restricciones establecidas. Las personas presentes fueron arrestadas por vulnerar la normativa electoral.

“Estamos procediendo a cerrar locales y arrestar a las personas que están infringiendo el Auto de Buen Gobierno. Hay ciudadanos que no entienden y persisten en estas actividades ilegales”, declaró el coronel de la Policía que encabezó los operativos.

El Auto de Buen Gobierno entró en vigencia a las 00:00 del viernes 15 de agosto y se extenderá hasta 12 horas después de concluida la jornada electoral del domingo 17.

Entre las principales restricciones se encuentra la prohibición total del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, tanto en espacios públicos como privados, incluyendo domicilios, tiendas, cantinas y restaurantes.

La Policía advirtió que los operativos continuarán durante todo el fin de semana para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y evitar alteraciones del orden público.

