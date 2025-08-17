Altercado en Guarayos: Hombre rociado con gas lacrimógeno por incumplir auto de buen gobierno

Un altercado entre un ciudadano y efectivos policiales se registró este domingo en Guarayos, tras el presunto incumplimiento del auto de buen gobierno, en plena jornada electoral.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, uno de los arrestos se tornó tenso cuando un ciudadano, al ser abordado por un efectivo policial, expresó:

“Suéltame pues, ¿qué es?”. Minutos después, otra persona intervino en el hecho preguntando: “¿Pero por qué quieres agredir al policía?”, mientras que un uniformado respondió rociando gas lacrimógeno en el rostro del implicado, quien se resistía al arresto.

En las imágenes también se observa a tres policías se llevan una motocicleta, que aparentemente pertenecía al ciudadano que infringió la norma.

Según reportes preliminares, el hombre habría acudido a emitir su voto acompañado de su esposa, momento en el cual fue interceptado por la policía. Sin embargo, los uniformados aseguraron que el sujeto intentó huir tras ser abordado, lo que motivó la intervención y posterior arresto.

Mira la programación en Red Uno Play