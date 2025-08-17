TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Viacha Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz

26ºC Santa Cruz de la Sierra

-4ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Altercado en Guarayos: Hombre rociado con gas lacrimógeno por incumplir auto de buen gobierno

En las imágenes también se observa a tres policías se llevan una motocicleta, que aparentemente pertenecía al ciudadano que infringió la norma.

Charles Muñoz Flores

17/08/2025 13:08

Hombre rociado con gas lacrimógeno por incumplir auto de buen gobierno. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un altercado entre un ciudadano y efectivos policiales se registró este domingo en Guarayos, tras el presunto incumplimiento del auto de buen gobierno, en plena jornada electoral.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, uno de los arrestos se tornó tenso cuando un ciudadano, al ser abordado por un efectivo policial, expresó:

“Suéltame pues, ¿qué es?”. Minutos después, otra persona intervino en el hecho preguntando: “¿Pero por qué quieres agredir al policía?”, mientras que un uniformado respondió rociando gas lacrimógeno en el rostro del implicado, quien se resistía al arresto.

En las imágenes también se observa a tres policías se llevan una motocicleta, que aparentemente pertenecía al ciudadano que infringió la norma.

Según reportes preliminares, el hombre habría acudido a emitir su voto acompañado de su esposa, momento en el cual fue interceptado por la policía. Sin embargo, los uniformados aseguraron que el sujeto intentó huir tras ser abordado, lo que motivó la intervención y posterior arresto.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Operativo uno decide

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Operativo uno decide

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD