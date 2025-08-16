Evite sanciones: Auto de Buen Gobierno está vigente desde este viernes

En cumplimiento del Auto de Buen Gobierno, las autoridades recordaron que desde las 00:00 del viernes 15 hasta las 24:00 del día de las elecciones quedan prohibidos actos públicos, reuniones y espectáculos de cualquier índole.

La disposición, que entra en vigor 48 horas antes del día de votación, busca resguardar la seguridad ciudadana y prevenir alteraciones al orden público en la recta final hacia los comicios.

El recordatorio fue difundido por medios oficiales y redes sociales de instituciones públicas, en el marco de las acciones de control previas a la jornada electoral.

Las autoridades han advertido que se desplegarán operativos de control y patrullaje para hacer cumplir estas disposiciones. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas, multas o incluso arresto durante ocho horas.

