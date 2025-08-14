Sin alcohol y sin vehículos: Estas son las restricciones por las elecciones generales

Con la proximidad de las elecciones generales programadas para el domingo 17 de agosto, las autoridades nacionales han activado el Auto de Buen Gobierno, una norma que impone restricciones temporales para preservar el orden público y la transparencia del proceso electoral.

A continuación, conozca las principales restricciones que estarán vigentes en todo el país:

1. Prohibición de bebidas alcohólicas

Desde las 00:00 del viernes 15 hasta las 12:00 del lunes 18 de agosto, no se puede consumir ni vender alcohol en tiendas, restaurantes, cantinas, domicilios particulares o cualquier otro establecimiento, sea público o privado.

2. Prohibición de armas e instrumentos peligrosos

Durante el domingo 17 de agosto, desde las 00:00 hasta las 24:00, está prohibido portar armas de fuego, punzocortantes o instrumentos contundentes, excepto el personal autorizado de la Policía Boliviana.

3. Prohibición de reuniones y espectáculos públicos

También durante toda la jornada del domingo 17, no se pueden realizar actos públicos, reuniones sociales ni espectáculos de ningún tipo.

4. Restricción al traslado de electores

No se permite el traslado de votantes de un recinto a otro por ningún medio de transporte, quienes infrinjan esta norma pueden ser denunciados ante el Ministerio Público.

5. Prohibición de circulación vehicular

El domingo 17 de agosto, desde las 00:00 hasta las 24:00, se prohíbe la circulación de vehículos motorizados, sean particulares, oficiales o de servicio público. Solo se permitirá el tránsito de vehículos que cuenten con autorización del TSE o de los tribunales electorales departamentales.

Las sanciones serán aplicadas por la Policía Boliviana y el Ministerio Público, bajo coordinación con el Tribunal Supremo Electoral, y pueden incluir multas, arrestos o procesos penales, según la gravedad de la infracción.

Mira la programación en Red Uno Play