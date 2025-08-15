¿Cómo estará el clima durante el fin de semana electoral en Santa Cruz?

La pronosticadora del Senamhi, Cristina Chirino, informó sobre las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana electoral en la capital cruceña, a fin de que la población tome precauciones al salir de sus viviendas.

Para este viernes 15 de agosto, cuando inician las restricciones por las elecciones generales del domingo 17, se prevé una jornada con cielos despejados a poco nubosos y vientos del sur. La temperatura máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 17°C, condiciones consideradas estables.

Cambios a partir del sábado

Chirino advirtió que las condiciones cambiarán desde el sábado.

“El fin de semana cambian las condiciones atmosféricas. El tiempo va a estar inestable, ¿qué quiere decir eso? Que tanto la temperatura mínima como la máxima van a ascender”, explicó.

Tanto el sábado como el domingo, las temperaturas máximas podrían llegar a los 33°C. Además, se prevén vientos del noroeste con ráfagas de 50 a 80 km/h.

