TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Caso de secuestro Roboré

25ºC Santa Cruz de la Sierra

-5ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana electoral en Santa Cruz?

El Senamhi emitió su pronóstico para este viernes y el fin de semana, justo cuando comienzan las restricciones por el Auto de Buen Gobierno en todo el departamento.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/08/2025 0:07

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La pronosticadora del Senamhi, Cristina Chirino, informó sobre las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana electoral en la capital cruceña, a fin de que la población tome precauciones al salir de sus viviendas.

Para este viernes 15 de agosto, cuando inician las restricciones por las elecciones generales del domingo 17, se prevé una jornada con cielos despejados a poco nubosos y vientos del sur. La temperatura máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 17°C, condiciones consideradas estables.

Cambios a partir del sábado

Chirino advirtió que las condiciones cambiarán desde el sábado.

“El fin de semana cambian las condiciones atmosféricas. El tiempo va a estar inestable, ¿qué quiere decir eso? Que tanto la temperatura mínima como la máxima van a ascender”, explicó.

Tanto el sábado como el domingo, las temperaturas máximas podrían llegar a los 33°C. Además, se prevén vientos del noroeste con ráfagas de 50 a 80 km/h.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD