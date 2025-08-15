TEMAS DE HOY:
Policial

Cae banda que robaba cables en plena avenida Banzer de Santa Cruz

Los cables robados son vendidos en el mercado negro por el cobre que contiene.

Ligia Portillo

15/08/2025 7:00

Cae banda que robaba cables en plena avenida Banzer de Santa Cruz. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Cinco personas —cuatro hombres y una mujer— fueron aprehendidas en flagrancia cuando sustraían cables del tendido eléctrico y subterráneo de la avenida Banzer, entre cuarto y quinto anillo, en la zona norte de Santa Cruz.

“Tenemos cinco aprehendidos, estaban sustrayendo cables de Cotas”, indicó un uniformado que participó del operativo. Los implicados fueron trasladados hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la Estación Policial Integral (EPI) 8.

Según el reporte policial, los sujetos contaban con herramientas especializadas para cortar y retirar el cableado, el cual luego es vendido por el cobre que contiene, en el mercado negro. El Ministerio Público analiza imputarlos por robo agravado y en las próximas horas se prevé que presten su declaración informativa.

Este tipo de robos no solo ocasiona pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo el suministro eléctrico y de telecomunicaciones en sectores completos de la ciudad.

 

