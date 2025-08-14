TEMAS DE HOY:
Ministerio de Gobierno y Tribunal Electoral coordinan medidas de seguridad para las elecciones

El encuentro tiene como eje principal la planificación de acciones conjuntas para garantizar el desarrollo seguro de las elecciones generales de este domingo. 

Hans Franco

14/08/2025 12:51

Foto: Reunión del TSE con el ministerio de Gobierno
La Paz

En el marco del “Plan Elecciones en Paz”, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, sostiene este jueves una reunión de coordinación con la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya; el comandante general de la Policía Boliviana, general mayor Augusto Russo; y vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) encabezados por su presidente interino, Óscar Hassenteufel Salazar.

El encuentro tiene como eje principal la planificación de acciones conjuntas para garantizar el desarrollo seguro de las elecciones generales de este domingo, incluyendo la aplicación del Auto de Buen Gobierno en todo el territorio nacional y el despliegue operativo de la Policía Boliviana.

El Auto de Buen Gobierno, que entrará en vigencia antes de la jornada electoral, establece disposiciones orientadas a preservar la paz social y evitar altercados durante el proceso, como la prohibición del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, el porte de armas y la realización de reuniones o manifestaciones públicas que puedan afectar el normal desarrollo del sufragio.

