Hecho histórico: Registran a una bebé con nombre completo en lengua originaria

Una pareja ha hecho historia al registrar a su hija con un nombre completamente en lengua originaria, un hecho poco común que ha sido aplaudido como un acto de orgullo cultural. La niña, llamada Yutsil Sujuy Ka'an Chi Xool, se convierte en la primera en la Península de Yucatán con un nombre íntegro en lengua maya.

El padre, Hilario Chi Canul, un catedrático de la Universidad de Quintana Roo (UQROO) y originario de la comunidad maya de Naranjal Poniente, compartió con los medios que la decisión de nombrar a su hija fue un reflejo de su profundo orgullo por sus raíces. El nombre de la pequeña, Yutsil Sujuy Ka'an Chi Xool, significa "Bondad de la esencia del cielo, Bondad del cielo virgen o Bondad del cielo nuevo".

El orgulloso padre.

Un acto de preservación cultural

Según Chi Canul, la elección del nombre no fue sencilla, pero el objetivo era claro: honrar y preservar la cultura maya. "La lengua maya prevalece en las culturas y por ello me sentía orgulloso de preservarla", afirmó el padre.

Yutsil, registrada en marzo de 2020, tiene dos hermanos mayores, Sáasil Uj (Luna Clara) y Yóol K’iin (Retoño del sol), quienes también llevan nombres mayas. Sin embargo, no se ha confirmado si sus nombres completos también fueron registrados en la misma lengua.

La noticia se hizo viral en redes sociales, donde la familia ha sido elogiada por su decisión de mantener vivas sus tradiciones a través de las nuevas generaciones. La historia de Yutsil Sujuy Ka'an Chi Xool es vista como un poderoso ejemplo de la riqueza cultural de la región y un llamado a valorar el legado de los ancestros.

