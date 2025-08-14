Durante una travesía turística en el río Kinabatangan, en Malasia, un guía captó el momento en que un cocodrilo de agua salada intentó atrapar a un joven elefante pigmeo de Borneo que cruzaba el cauce.

El reptil, que permanecía sumergido, se lanzó hacia el paquidermo, cuya cabeza y trompa eran lo único visible. Sin embargo, no logró capturarlo, posiblemente debido a la fuerza y tamaño del elefante, que logró continuar su camino.

El guía describió la escena como “uno de los momentos más raros jamás presenciados”, destacando la inusual interacción entre dos especies emblemáticas de la región.

Este tipo de interacción es extremadamente rara de observar, debido a que ambos animales comparten hábitat, pero rara vez se enfrentan directamente.

El cocodrilo de agua salada puede alcanzar hasta 6,7 metros de largo y más de 1.000 kg de peso. Es un depredador ágil y potente, capaz de recorrer largas distancias tanto en ríos como en el mar. Sin embargo, el elefante pigmeo de Borneo, aunque la subespecie más pequeña del elefante asiático, puede pesar hasta 5.000 kg y medir casi tres metros de altura.

Este elefante habita exclusivamente en el noreste de Borneo y está catalogado como En Peligro por la UICN, con una población estimada de solo 1.000 ejemplares.

