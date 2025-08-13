TEMAS DE HOY:
Tres personas asesinadas Triple Crimen Tres asesinados en Santa Cruz

¡Terrible! Hallan muerto al músico Luis “Turco” Jozami, referente de varias bandas de rock

El destacado guitarrista, fue hallado sin vida al interior de su vivienda. Desde hace varios días sus familiares no lograban comunicarse con él y reportaron el hecho a las autoridades.

Red Uno de Bolivia

13/08/2025 9:19

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Un trágico hecho se suscitó en Santa fe, Argentina, donde el musico reconocido Luis “Turco” Jozami, referente de varias bandas de rock fue hallado sin vida al interior de su inmueble.

El músico de 69 años, vivía solo en su vivienda. Según el reporte policial, sus familiares habían alertado que el músico no recibía llamadas, ni mensajes, por lo que quedaron preocupados.

Tras la denuncia efectivos policiales llegaron al lugar y al ingresar lograron constatar que Jozami estaba sin vida.

Se investiga las causas del trágico desenlace, sin embargo, familiares habían señalado, que el músico se aquejaba de su salud desde hace un tiempo atrás.

Los especialistas trabajaron dentro del inmueble para relevar huellas, tomar fotografías y recabar elementos que ayuden a determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento.

Luis "Turco" Jozami no era un músico más. Su guitarra dejó huella en la historia del rock local, con un estilo virtuoso y una personalidad artística que lo llevaron a ser parte de bandas legendarias como Mamut, Cardigan, Quórum, Oh Rock, Or Ground y Artemisa, entre otras durante las décadas de 1970 y 1980.

 

