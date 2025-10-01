(VIDEO) “Ayuden a que Pato vuelva a casa”: tierno peluche perdido en México se hace viral en TikTok

TikTok está uniendo a todos los mexicanos para dar con el paradero de ‘Pato’, un tierno peluche que se perdió el pasado 27 de septiembre en el Museo Franz Mayer y que desde entonces ha dejado mucho dolor en la familia, pues tiene un profundo valor sentimental.

Pero lejos de lo que muchos puedan pensar al relacionarlo con un objeto valioso o exclusivo, para los familiares de Pato, el peluche es especial porque es de apoyo emocional para una persona de la que hasta ahora se desconoce su historia.

A través de la cuenta de TikTok de Alejandra Aguilera (@ale.ar22) se dio a conocer la historia de Pato, misma que ya acumula miles de reproducciones y comentarios de usuarios que muy emocionados y conmovidos, esperan que pronto se conozca el paradero del peluche, que además resulta bastante versátil.

Un detalle que emocionó a muchos internautas es que la familia que está buscando al juguete no sólo difundió una foto del peluche, sino varias de ellas para conocerlo a detalle. Y, lo más importante, es que incluso pagaron publicidad en la plataforma de videos para que así la historia llegue a más y más personas.

Ofrecen 3,000 pesos por Pato (164 dólares)

La campaña para recuperar a Pato, el adorable peluche de apoyo emocional, también se ha viralizado en redes sociales porque se ofrecen 3,000 pesos mexicanos por quien logre dar con su paradero y lo regrese con la familia, es decir, con Alejandra Aguilera.

Hasta el momento Alejandra no ha dado más detalles de su historia como a quién pertenece Pato, por qué es tan importante y cuántos años lleva “trabajando” como un peluche de apoyo emocional; sin embargo, en TikTok la comunidad ya se unió para viralizarlo y tratar de recuperarlo.

Sin embargo, una usuaria de nombre Samantha Ortega, quien ha comentado los dos únicos videos que tiene esta cuenta de TikTok, ha expresado que el peluche desapareció cuando ella y su familia viajaron desde Chihuahua a la CDMX y visitaron el museo.

“Ayuden a que Pato vuelva a casa, vive en Chihuahua, se siente perdido en CDMX”, escribió Samantha en un comentario y no dudó en aclarar a los curiosos que, tras darse cuenta de la pérdida, trataron de regresar al museo para recuperarlo, “pero nadie lo reportó como objeto perdido”.

Estos son algunos de los comentarios:

“Noooo, hasta pagó publicidad”, “¿Y no regresaste a preguntar al museo?”, “Espero que vuelva a casa”, “También un patito de peluche es muy especial en mi familia, sé lo que sientes, Dios quiera lo encuentres”, “Espero que Pato vuelva a casa”, “Ayuden a que Pato vuelva a casa”.

Hasta la publicación de esta nota el paradero de Pato todavía es un misterio, pero los internautas no pierden la fe en que pronto aparezca y se reencuentre con familia.

Mira la programación en Red Uno Play