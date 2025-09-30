TEMAS DE HOY:
Enciende el celular de su abuelo fallecido y encuentra un tesoro de recuerdos

El teléfono funcionó como una ventana a "la vida a través de sus ojos", revelando cómo el hombre veía y registraba su mundo.

Milen Saavedra

30/09/2025 12:55

Tiktoker enciende el celular de su abuelo fallecido y encuentra un tesoro de recuerdos
Mundo

Una simple recarga de batería se convirtió en un viaje emotivo que ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales. Una joven tiktoker decidió encender el celular de su abuelo, fallecido en 2023, para descubrir qué recuerdos había atesorado, y el hallazgo la dejó "sin palabras".

La joven, identificada en TikTok como @ninitisa, compartió la experiencia, mostrando la galería de imágenes que su abuelo había guardado celosamente, según publica TN. El teléfono funcionó como una ventana a "la vida a través de sus ojos", revelando cómo el hombre veía y registraba su mundo.

Tras ingresar la contraseña, la joven accedió a un verdadero álbum digital de memorias. Entre las fotos encontradas había: selfies del abuelo y tomas de los adornos de la casa, imágenes de reuniones familiares y momentos especiales, fotos de su perra, de su nieta en el colegio y junto a su esposa.

El momento de mayor emoción llegó al encontrar un video que el abuelo había grabado de toda la familia, un instante que desató las lágrimas de la joven.

“Volvimos a cargar el último teléfono de mi abuelito. Falleció en el 2023”, escribió la nieta sobre el video, agregando en la descripción: “Life through his eyes🥺🥺🥺 Pero no estaba emocionalmente lista para esto:(”.

La publicación se viralizó rápidamente, provocando una ola de comentarios de seguidores que empatizaron con la profunda emoción de la tiktoker. Cientos de usuarios dejaron mensajes conmovedores: “Así es como él veía la vida”, “Estoy llorando” y “Yo tampoco estaba preparado para esto”.

 

 

 

 

