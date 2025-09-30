Pese a denuncia de pacientes, Ministerio asegura que la atención en centros de hemodiálisis es normal

El Ministerio de Salud y Deportes informó este martes que los centros de hemodiálisis en todo el país continúan brindando atención con total normalidad. En conferencia de prensa, el asesor de Despacho, Javier Moreno, rechazó las versiones difundidas desde el Comité Pro Cívico de Santa Cruz que advertían un supuesto riesgo en la vida de los enfermos.

“La salud no debe ser politizada. La población puede estar segura de que los pacientes renales en Bolivia reciben y seguirán recibiendo su tratamiento con normalidad, sin interrupciones”, afirmó.

Las autoridades mostraron documentación y registros de supervisiones presenciales realizadas en turnos de mañana, tarde y noche en distintos centros, que confirman la atención regular. También se solicitó informes escritos y se constató que los pacientes recibieron sus sesiones conforme a lo establecido en los convenios vigentes.

El director nacional de Redes de Salud, Yecid Humacayo, detalló que se desplegó personal de control inmediato en Santa Cruz y otras regiones. “Las unidades de hemodiálisis ratificaron que no existió ningún corte en la atención, ni fallecimientos, ni ingresos a terapia intensiva vinculados a un abandono de tratamiento”, señaló.

Por su parte, la responsable del Programa Nacional de Salud Renal, Sdenka Maury, indicó que mantuvo contacto directo con pacientes en diferentes departamentos, quienes confirmaron la continuidad de su atención. “Es importante recalcar que tenemos convenios suscritos durante toda la gestión que garantizan la prestación de servicios tanto en los 44 centros privados como en las unidades públicas de segundo y tercer nivel”, explicó.

El Ministerio de Salud y Deportes recordó que los convenios suscritos con 44 centros privados y la red pública obligan a garantizar la continuidad del servicio, con presupuesto asegurado y gestiones administrativas en curso para cubrir el incremento progresivo de pacientes.

Finalmente, Moreno ratificó que “no existe riesgo de vida de los pacientes renales en este momento. Todos están siendo atendidos y lo estamos mostrando con documentos. Seguiremos con inspecciones para garantizar la cobertura plena en los nueve departamentos del país”.

Mira la programación en Red Uno Play