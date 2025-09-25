¿Cómo vivir hasta los 117 años? La ciencia acaba con el misterio

¿Cuál es la clave para una vida larga y saludable? Un equipo de científicos de la Universidad de Barcelona y el Instituto Josep Carreras de Leucemia podría haber encontrado algunas respuestas. Tras estudiar a María Branyas Morera, la mujer más longeva del mundo que falleció a los 117 años, los investigadores han revelado una combinación de factores genéticos y hábitos de vida que le permitieron alcanzar una longevidad excepcional.

El estudio, publicado en septiembre de 2025 en la revista Cell Reports Medicine, analizó muestras de sangre, orina y saliva de Branyas Morera, quien vivía en Cataluña, España. Lo que sorprendió a los investigadores fue que su edad biológica era entre 10 y 15 años menor que su edad cronológica. Aunque sus telómeros —marcadores del envejecimiento— eran extremadamente cortos, su organismo no mostraba las enfermedades degenerativas comunes en la vejez.

María Branyas Morera, una mujer estadounidense radicada en Cataluña, murió a los 117 años sin tener enfermedades propias de la edad. (Foto: gentileza Jam Press)

La fórmula de la longevidad

Dirigido por el genetista Manel Esteller, el equipo científico identificó varios factores clave en el estilo de vida de María:

Dieta y alimentación: María consumía diariamente yogures probióticos de una marca local y un batido de ocho cereales, lo que sugiere la importancia de una flora intestinal saludable.

Hábitos saludables: A lo largo de su vida, se mantuvo alejada del tabaco y el alcohol, y mantuvo un peso corporal estable.

Vida social activa: A pesar de su avanzada edad, María siempre estuvo rodeada de su familia y amigos, lo que resalta el valor de los lazos sociales para la salud mental y física.

Esteller enfatizó que el hallazgo más significativo fue "separar ser viejo de estar enfermo", una distinción que, según él, ofrece nuevas esperanzas para la medicina del futuro. La investigación sugiere que, si bien la genética desempeña un papel crucial, un estilo de vida simple y saludable puede marcar una diferencia notable, publica TN.

La historia de María Branyas Morera, una mujer que desafió las estadísticas con su lucidez y buena salud, abre un nuevo camino para comprender el envejecimiento y la forma en que podemos aspirar a una vida no solo más larga, sino también más plena.

