En el marco del 11° aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un grupo de sujetos encapuchados protagonizó un violento incidente en las inmediaciones del Campo Militar Número 1, ubicado en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:40 horas, cuando los manifestantes arribaron al lugar para exigir justicia por los estudiantes desaparecidos en 2014.

Según testigos y videos difundidos por ADN Noticias, los manifestantes comenzaron a pintarrajear en las paredes del centro militar y arrojaron rocas a la puerta principal. Posteriormente, utilizaron un camión de carga para intentar derribar el acceso al Campo Militar.

Tras varios intentos fallidos, los sujetos prendieron fuego al camión, que quedó atravesado frente a la entrada del recinto. El incidente provocó momentos de tensión en la zona, aunque no se reportaron víctimas hasta el momento.

Después del ataque, decenas de normalistas se retiraron a bordo de camiones de pasajeros para continuar con las movilizaciones, que según los organizadores se extenderán hasta el próximo viernes 26 de septiembre, fecha que conmemora el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes.

A continuación, el video:

