¡Los embistió! Conductor atropella a tres personas en Santa Cruz y huye sin prestar auxilio (Video)

Un violento accidente ocurrido en Santa Cruz de la Sierra quedó registrado por cámaras de seguridad, generando indignación en redes sociales. En las imágenes se observa el momento exacto en que un auto blanco, que circulaba a gran velocidad, pierde el control, sube a la acera y embiste violentamente a tres transeúntes que caminaban por el lugar.

El impacto fue tan fuerte que las víctimas salieron despedidas varios metros, mientras el conductor, lejos de detenerse para auxiliar, aceleró y se dio a la fuga. Testigos relataron que todo sucedió en cuestión de segundos y que el responsable escapó antes de que pudieran identificarlo.

Los heridos fueron trasladados de emergencia a una clínica privada, donde permanecen bajo observación médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

La Policía de Tránsito ya se encuentra revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar al conductor y esclarecer las circunstancias del accidente, que ha generado indignación por la falta de auxilio a las víctimas.

Mira el video:

