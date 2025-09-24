Hoy será la audiencia de las menores acusadas de asesinar a su compañera en Lauca Ñ

El caso que ha conmocionado al Trópico de Cochabamba llega este martes a un punto crucial. Las dos adolescentes de 14 años, acusadas de asesinar brutalmente a su compañera de colegio en Lauca Ñ, enfrentarán hoy su audiencia de medidas cautelares, donde el Ministerio Público solicitará su detención preventiva en un centro de infractores.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que el caso fue investigado bajo el marco del Código Niño, Niña y Adolescente, ya que las presuntas autoras son menores en conflicto con la ley penal.

“Se ha logrado individualizar a las autoras y ya se ha emitido la imputación formal por el delito de asesinato. En la audiencia de esta tarde, junto con la autoridad jurisdiccional, se determinará la situación legal de ambas, y el Ministerio Público ha solicitado su detención preventiva en un centro especializado”, explicó Tejerina.

El asesinato ocurrió la noche del 22 de septiembre después de la fiesta de gala del colegio donde estudiaban las tres menores. Según las investigaciones, las acusadas convencieron a la víctima para ir a un sector alejado, donde fue atacada con un estilete y un bolígrafo, provocándole heridas fatales en el cuello que derivaron en su muerte por shock hipovolémico.

La audiencia, prevista para esta tarde.

