Justicia determina detención preventiva para las dos adolescentes acusadas de asesinato en Lauca Ñ

El caso que ha estremecido al Trópico de Cochabamba llegó este miércoles a un punto crucial. La justicia determinó enviar a detención preventiva por 45 días al Centro de Infractores Cometa, en Cochabamba, a A. F. S. y J. F. A., ambas de 14 años, acusadas de asesinar brutalmente a su compañera de colegio en Lauca Ñ.

Durante la audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional valoró los elementos presentados por el Ministerio Público, que solicitó la detención de las menores en un centro especializado debido a la gravedad del delito.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, explicó que el proceso se desarrolla bajo el marco del Código Niño, Niña y Adolescente, ya que las imputadas son menores en conflicto con la ley penal.

“Se ha logrado individualizar a las autoras y ya se ha emitido la imputación formal por el delito de asesinato. En la audiencia de esta tarde, se determinó la detención preventiva en un centro especializado”, sostuvo la autoridad.

El crimen que conmocionó al Trópico

La investigación estableció que el hecho ocurrió la noche del 22 de septiembre, tras la fiesta de gala del colegio donde estudiaban las tres adolescentes. La víctima fue convencida por las acusadas para dirigirse a un lugar apartado, donde fue atacada con un estilete y un bolígrafo, sufriendo heridas mortales en el cuello que le provocaron un shock hipovolémico.

El informe forense confirmó que la joven murió a causa de una hemorragia masiva tras la sección de la arteria carótida, lo que evidenció la violencia extrema con la que fue agredida.