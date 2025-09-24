¡Usaron un estilete! Revelan causas de la muerte de adolescente asesinada en Lauca Ñ

Continúan saliendo a la luz nuevos detalles del brutal asesinato de una menor de 14 años en el sector de Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) confirmó que la víctima murió por shock hipovolémico causado por heridas en el cuello, luego de que un arma blanca le seccionara la arteria carótida primitiva izquierda, provocándole una hemorragia masiva.

El director de la Felcc, Vanderley Flores, informó que en el lugar del crimen se colectó un estilete de color amarillo con manchas hemáticas —presuntamente sangre— además de un par de tacones que pertenecían a la víctima. “Ambos objetos fueron debidamente levantados para la investigación”, señaló.

El crimen ocurrió la noche del 22 de septiembre cerca de la plaza de Lauca Ñ. Las dos adolescentes implicadas, ambas de 14 años y cuya identidad se mantiene en reserva, se encuentran aprehendidas y a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El examen forense también estableció trauma cervical provocado por arma blanca como causa asociada a la muerte, confirmando la violencia extrema con la que fue atacada la menor.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo reserva judicial para esclarecer todos los detalles del crimen que ha conmocionado a toda la región del Trópico de Cochabamba.

