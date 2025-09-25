El potente tifón Ragasa ha impactado el sur de China, tocando tierra en la provincia de Guangdong con la fuerza de un huracán de categoría 3. La tormenta, que días atrás era la más fuerte del año a nivel global, ha dejado un rastro de destrucción y ha obligado a la evacuación de casi dos millones de personas en una de las costas más densamente pobladas del mundo.

El tifón llegó a tierra cerca de la isla de Hailing, en la ciudad de Yangjiang, y se espera que descargue lluvias equivalentes a un mes en zonas como Zhuhai. Antes de su llegada a China continental, Ragasa paralizó centros financieros como Hong Kong y Macao, con vientos que superaron los 168 km/h y provocaron marejadas ciclónicas de hasta 3 metros, que inundaron calles y rompieron ventanas de edificios. En Macao, fotos y videos mostraron calles anegadas con agua hasta la cintura.

Las autoridades chinas se prepararon de manera exhaustiva. Se emitió una alerta roja por mareas altas, se reubicaron más de 10,000 embarcaciones y 38,000 bomberos se encuentran en servicio. En ciudades como Zhuhai, las patrullas policiales recorrieron las calles con megáfonos instando a la gente a resguardarse en sus hogares, mientras que los negocios protegían sus puertas con sacos de arena.

Aunque la preparación de China para los tifones es robusta, expertos advierten que el cambio climático está haciendo que las tormentas sean más impredecibles y poderosas. El científico Johnny Chan señaló que, debido al calentamiento global, las tormentas tienen más energía. Esto subraya la necesidad de actualizar la infraestructura y los códigos de construcción para afrontar vientos más fuertes y niveles del mar más elevados.

El tifón Ragasa ya había causado estragos en otros países. En Taiwán, dejó al menos 17 muertos y 17 desaparecidos, luego de que una presa natural colapsara y liberara millones de toneladas de agua. En Filipinas, al menos siete pescadores perdieron la vida después de que un barco volcara.

Aunque Ragasa se ha debilitado, el riesgo no ha terminado. Las autoridades chinas mantienen las alertas por fuertes lluvias y posibles deslizamientos de tierra en zonas montañosas durante los próximos días.

