Clave en el crimen de Brenda, Lara y Morena: Hallan totalmente quemada la camioneta que trasladó a las víctimas (Video)

En un giro crucial para el caso del triple crimen que conmociona a Argentina, las autoridades encontraron la camioneta en la que las tres víctimas fueron trasladadas antes de ser asesinadas. El vehículo, una Chevrolet Tracker blanca, fue hallado completamente calcinado en un descampado, lo que refuerza la hipótesis de que los responsables intentaron eliminar cualquier evidencia.

Según las investigaciones, la camioneta fue incendiada de madrugada el pasado sábado, apenas unas horas después de la desaparición de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. El vehículo fue localizado a unos 700 metros del lugar en Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos, en una zona que, irónicamente, es frecuentada por niños.

Un nuevo video incorporado a la causa mostró el momento en que las tres jóvenes subieron al vehículo en una esquina de La Tablada. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad permitieron a la policía reconstruir el trayecto de unos 30 kilómetros, desde La Matanza hasta el lugar del crimen en Florencio Varela. Las autoridades señalaron que la camioneta tenía la patente adulterada, lo que dificultó su rastreo inicial, pero lograron seguir su rastro a través de cámaras de seguridad en La Matanza, la Ciudad de Buenos Aires y Lomas de Zamora.

Actualmente, la camioneta se encuentra secuestrada en la puerta de la Comisaría 1 de San Justo, donde también están detenidos los primeros sospechosos del caso. El vehículo, prácticamente irreconocible, tiene escrito en su capó los datos de la investigación y la carátula de "homicidio agravado", un testimonio silencioso de los macabros hechos que lo rodean.

