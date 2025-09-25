Triple feminicidio: ¡De la televisión al horror! Lara habló en TV y fue hallada descuartizada en Argentina (Video)

Un estremecedor giro sacude a Buenos Aires (Argentina), Lara Morena Gutiérrez, la adolescente de 15 años que hace apenas semanas apareció en televisión defendiendo su trabajo en el barrio de Flores bajo el nombre de “Luna”, fue encontrada descuartizada junto a otras dos jóvenes en una casa de Florencio Varela.

El hallazgo, que mantiene al país en vilo, se produjo tras un arduo operativo policial que siguió el rastro de una camioneta blanca en la que las tres víctimas —Lara, Morena Verdi (21) y Brenda del Castillo (20)— fueron vistas por última vez el pasado viernes por la noche.

La investigación condujo hasta una vivienda en el cruce de las calles Chañar y Río Jachal, donde la policía encontró restos humanos enterrados y detuvo a dos personas acusadas de encubrir el brutal crimen.

En una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reveló que las jóvenes fueron engañadas por una organización vinculada al narcotráfico: “Fueron invitadas a una supuesta fiesta. Algún hecho derivó en esta venganza. Cayeron en una trampa mortal”, declaró.

El triple homicidio, según la hipótesis oficial, estaría ligado a un ajuste de cuentas mafioso. Lo más estremecedor es que Lara había tenido un efímero paso por los medios semanas atrás. Bajo el alias de “Luna” y aparentando tener 20 años, dio la cara en una entrevista televisiva donde respondía a las quejas vecinales por la prostitución en Flores.

“Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro consentimiento, y eso me parece una falta de respeto”, dijo entonces. Negó que trabajaran en la vía pública y calificó de “barbaridad” la versión sobre un “telo móvil” en la zona.

Hoy, esa voz adolescente y desafiante queda como un eco perturbador frente a una muerte que desnuda la vulnerabilidad y los peligros que acechan a las jóvenes en los márgenes urbanos.

Los peritos forenses trabajan en la autopsia de las tres víctimas mientras la policía sigue tras la pista de la organización criminal que montó la trampa mortal. La sociedad, en shock, espera respuestas urgentes y justicia.

