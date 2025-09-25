Camacho destaca el modelo productivo cruceño en la Expocruz 2025

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, concluyó la jornada de celebración por los 215 años de la gesta libertaria visitando el stand de la Gobernación en la Expocruz 2025. En un breve contacto con la prensa, Camacho destacó el modelo productivo del departamento y afirmó que la segunda vuelta electoral marca el fin del ciclo del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Además, el gobernador expresó su alegría por el despliegue de emprendedores y artesanos de las provincias, a quienes calificó como el "reflejo de lo que es Santa Cruz". "Este es el reflejo de lo que es Santa Cruz, de nuestro modelo productivo cruceño, y eso es la tierra, esperanza, la esperanza que le hemos dado a nuestro pueblo todos los cruceños para poder disfrutar hoy día en libertad", señaló Camacho.

El mensaje del gobernador se centró en un tono de victoria política y agradecimiento a la población por su resistencia. Camacho aseguró que el esfuerzo de los cruceños ha irradiado esperanza en todo el país. "Hemos podido resistir estos años que hemos tenido durísimos del Movimiento Al Socialismo y que hoy podemos decir que realmente ya hemos enterrado al socialismo en este último proceso eleccionario", afirmó.

La autoridad departamental sostuvo que la llegada de la segunda vuelta electoral es el motivo más grande para festejar, pues les da la "certidumbre" de que el esfuerzo en pos de la libertad está rindiendo frutos.

A pesar de haber llegado recién a la feria para visitar el espacio institucional, Camacho elogió la magnitud de la Expocruz, considerándola cada año "mucho muchísimo mejor". El gobernador concluyó destacando el rol de la feria como una vitrina para el sector productivo cruceño. "Refleja ese esfuerzo de nuestros agricultores, nuestros productores, nuestros comerciantes... para poder mostrar al mundo lo que es Santa Cruz y la ventana al mundo de lo que es para Bolivia", finalizó.

